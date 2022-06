Trenzano, sassi contro la caserma dei carabinieri: in manette un 24enne

Trenzano. Ha preso a sassate la caserma dei carabinieri di Trenzano (Brescia) per “vendicarsi” di un arresto avvenuto nel 2016. Un gesto che gli è costato (ovviamente) caro: il 24enne, residente in paese, è finito di nuovo in manette ed ora deve attendere il processo.

L’episodio si è verificato nella notte tra mercoledì e giovedì: il giovane, con numerosi precedenti alle spalle, ha iniziato la sassaiola, colpendo il portone dell’abitazione del comandante della stazione, il suo primario obbiettivo al quale ha riservato una serie di insulti e, anche, di minacce. Quando gli altri militari sono intervenuti, il 24enne ha opposto resistenza, ingaggiando una colluttazione con gli uomini dell’Arma che, a fatica, sono riusciti a bloccarlo e a condurlo in caserma.

Scattato un nuovo arresto, per il giovane sono stati disposti i domiciliari in attesa del processo: il suo legale si è riservato la possibilità di chiedere una perizia psichiatrica.