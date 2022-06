Ragazzine molestate sul treno tra Peschiera e Desenzano

Desenzano. Il 2 giugno tornavano da un pomeriggio a Gardaland e si trovavano insieme a decine di altri ragazzi e ragazze sul treno regionale 2640 che da Peschiera del Garda (Verona) le avrebbe portate a Milano. Le sei giovanissime di 16 e 17 anni (quattro di Milano e due di Pavia) hanno però dovuto scendere a Desenzano dopo essere state pesantemente molestate sessualmente da un gruppo di coetanei.

Il quotidiano il Giorno ne ha raccolto la testimonianza: “Eravamo circondate. Il treno era stracolmo e il caldo asfissiante, alcune di noi sono svenute”. L’aggressione sessuale, hanno raccontato, è avvenuta “mentre cercavamo un controllore avanzando a fatica lungo i vagoni. Ridevano. Ci dicevano ‘le donne bianche qui non salgono‘”.

Durante i fatti le ragazzine non hanno chiamato il 112, ma hanno telefonato ai genitori: “Abbiamo chiamato noi il 112, ma nessuno è intervenuto”, è la testimonianza dei parenti. Aiutate da un ragazzo, alla fine sono riuscite a scendere alla fermata di Desenzano.

La stazione di Peschiera, raccontano, “era affollata da oltre un centinaio di ragazzi e da qualche ragazza, la maggior parte nordafricani, della nostra età o poco più grandi”. Il giornale aggiunge che “con tutta probabilità, quei giovani erano parte della folla che durante la giornata era stata sulla spiaggia di Peschiera, forse attirata da un video su TikTok che pubblicizzava una sorta di raduno per il 2 giugno”, durante il quale si era scatenata una maxi rissa, forse dopo il furto di un portafoglio, con l’intervento della polizia in tenuta antisommossa.

Venerdì le famiglie hanno presentato denuncia alla polizia ferroviaria della stazione Centrale di Milano.