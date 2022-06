Iseo, la fidanzata lo lascia: lui sfonda il portone di casa

Iseo. Furioso, per essere stato lasciato dalla fidanzata, ha dato in escandescenze, tentando di sfondare la porta dell’abitazione in cui la ragazza vive con i genitori, ad Iseo (Brescia) e proferendo insulti e minacce.

Quindi, alla vista dei carabinieri allertati dalla famiglia della giovane, si è allontanato, continuando a chiamare la ex sul cellulare ed inviando messaggi in cui minacciava atti di autolesionismo ed il suicidio.

E’ accaduto il 2 giugno nel centro della cittadina del Sebino. Gli uomini dell’Arma hanno poi rintracciato il 23enne non distante dall’abitazione della ex: lo hanno bloccato e quindi ricondotto alla calma, accompagnandolo in ospedale per accertamenti.

I danni al portone di casa sono stati rifusi dalla famiglia del giovane, mentre i genitori della ragazza non hanno (per ora) sporto querela.