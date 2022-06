Ghedi, raid notturno al Capirola: rubati 15 computer

Ghedi. Computer rubati, vetri rotti, macchinette danneggiate. E’ stata questa la scena desolante che, venerdì mattina si sono trovati di fronte collaboratori scolastici docenti e studenti dell’Istituto Capirola di Ghedi, nel bresciano. Un raid notturno di ignoti ladri (e vandali) ha messo a soqquadro la scuola lasciando una scia di pesanti danni.



L’effrazione sarebbe avvenuta nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 giugno, approfittando della chiusura della scuola, o la notte successiva. Il sistema di allarme, sebben inserito, non è scattato e i malviventi si sono introdotti attraverso una porta del primo piano.

Una volta all’interno hanno messo mano su una quindicina di computer dell’aula di informatica, ma, non contenti, hanno divelto le macchinette del caffè e delle merendine, per arraffare la moneta all’interno.

Quindi hanno azionato gli estintori, spruzzandone il contenuto in aule e corridoi.

Alcune stanze, al rientro a scuola sono così risultate inagibili e gli studenti hanno dovuto frequentare le lezioni all’aperto o nei laboratori che non erano stati “visitati” dai balordi. Ancora da quantificare i danni. Indagini in corso.