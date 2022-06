Borno, una panchina rossa in memoria di Carol Maltesi

Borno. Una panchina rossa a Paline, frazione di Borno (Brescia) per ricordare Carol Maltesi, la 26enne varesina uccisa e fatta a pezzi dal vicino di casa ed i cui resti sono stati gettati in un dirupo nella frazione camuna.

Il manufatto è stato collocato nel tratto in cui la strada compie una curva: su di essa sono disegnati alcuni uccellini che recano tra le zampe la scritta: «Panchina simbolo. A ricordo di Carol Maltesi e per tutte le donne vittime di violenza. Tu che leggi recita una preghiera».

A realizzarla e posizionarla un anonimo cittadino e, a fianco, una signora che risiede nella piccola frazione, su cui si sono accesi i fari dei media nazionali, da quel 28 marzo in cui vennero ritrovati, in alcuni sacchi neri, i resti martoriati della ragazza, scomparsa da gennaio, ha collocato un piccolo spazio con candele e fiori.

Il prossimo 6 giugno saranno celebrati i funerali della giovane, mamma di un bambino di sei anni: la funzione si terrà nell’abbazia di San Donato a Sesto Calende (Varese), dove vive la mamma della vittima.

E proprio la famiglia della ragazza, la quale aveva lasciato il lavoro da commessa per tentare una carriera nel mondo del porno, qualche ora fa, alla vigilia delle esequie, tramite il proprio legale Manuela Scaglia, ha fatto sapere che, a quattro mesi dalla morte di Carol, Davide Fontana, reo confesso dell’omicidio, “non ha mai chiesto scusa” e nemmeno ha mai cercato di contattare i familiari della ragazza.

Fontana, in carcere dalla fine di marzo, quando, dopo essersi recato in caserma a Borno a denunciare la scomparsa dell’amica, caduto in alcune contraddizioni, ammise di averla uccisa e fatta a pezzi, avrebbe agito per gelosia nei confronti di Carol che aveva deciso di trasferirsi nel veronese per stare vicino al suo bambino. una decisone ritenuta inaccettabile per l’uomo, di professione bancario e food blogger per passione, che, durante le riprese di un filmato erotico amatoriale nella casa della ragazza, l’avrebbe colpita a morte, quindi sgozzata e poi fatta a pezzi, conservandone i resti in un congelatore acquistato per lo scopo.

Quindi si sarebbe finto Carol mandando e messaggi ad amici e parenti, facendo credere che la 26enne fosse a Dubai per lavoro. Infine, avrebbe deciso di sbarazzarsi del corpo della giovane, gettandolo in un dirupo a Borno, luogo da lui conosciuto perchè via aveva trascorso le vacanze in gioventù.