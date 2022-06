Montichiari, schianto sulla statale 236: due feriti

Montichiari. Un grave incidente stradale si è verificato dopo le 17 sulla statale 236 che collega Brescia e Mantova, nel territorio del comune di Montichiari all’altezza della frazione di Novagli. Due persone sono rimaste gravemente ferite nello scontro che ha coinvolto un’automobile guidata da un uomo di origine straniera e due furgoni che trasportavano alcuni operai.

Stando alla ricostruzione, sarebbe stato il conducente della vettura a perdere il controllo del veicolo che è finito nella corsia opposta e si è scontrato frontalmente con uno dei furgoni, che poi è stato tamponato dall’altro. Le condizioni più gravi sono subito apparse quelle del guidatore dell’utilitaria che è stato trasportato in ospedale con l’eliambulanza in codice rosso.

Ferito seriamente anche uno degli occupanti del primo furgone. Altri due uomini hanno riportato ferite più leggere. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 e alla Polizia locale di Montichiari, sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i feriti dai rottami.

L’incidente ha provocato gravi rallentamenti per il traffico nella zona.