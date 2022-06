Brescia, taser funge da deterrente per 40enne violento

Brescia. Ha agito da deterrente il teaser mostrato dagli agenti di polizia ad un 40enne che, in stato di alterazione, infastidiva i passanti in via del Carmine a Brescia, nei pressi della facoltà di Giurisprudenza.

L’uomo, già noto per precedenti, alla vista degli agenti ha dato in escandescenze, mostrandosi in atteggiamento di sfida: fermato, non senza difficoltà, è stato portato in Questura dove, a causa del suo stato alterato, è stato necessario l’intervento del 118. Rilasciato poi nel pomeriggio, è tornato in centro dove ha ripreso ad insultare una dipendente dell’Università che aveva chiamato le forze dell’ordine, le quali, ritornate sul posto, hanno anche raccolto la denuncia della donna.

Il 40enne è stato stavolta condotto in ospedale dove ha tentato di aggredire un’infermiera e a quel punto gli agenti presenti in servizio nel presidio ospedaliero hanno estratto il teaser, alla vista del quale l’uomo ha desistito dai sui propositi violenti.

Dopo le cure del personale sanitario, l’uomo ha fatto rientro nel suo Comune di residenza, in provincia di Brescia.