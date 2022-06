Roncadelle, guida senza patente e sfugge ai vigili: multa da 6mila euro

Roncadelle. Stava viaggiando a bordo di una Mercedes Classe A da Castel Mella in direzione di Brescia, ma quando l’automobilista ha notato una vettura della Polizia Locale che stava effettuando un pattugliamento all’altezza di via Martiri della libertà, ha fatto inversione per tornare indietro.

Ed il conducente aveva le proprie ragioni per effettuare la manovra azzardata: il lettore di targhe posto all’ingresso di Roncadelle aveva rilevato che l’auto era priva di assicurazione. Gli agenti si sono messi all’inseguimento della vettura, riuscendo a bloccarla vicino al parco Cono Ottico.

Al momento della verifica, i vigili hanno appurato che l’auto non solamente viaggiava senza assicurazione e senza revisione, ma che era intestata ad un uomo deceduto nel 2020 e al conducente la patente risultava revocata dal 2019.

L’uomo alla guida è così stato sanzionato per oltre 6mila euro (5mila euro per la patente, quasi 900 per l’assicurazione e 173 per mancata revisione). Gli accertamenti proseguono per verificare se possa profilarsi anche qualche denuncia penale a carico dell’automobilista.