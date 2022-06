Brescia, il “pusher della metro” fermato con droga e soldi

Brescia. E’ noto come “quello della metro” il pusher “pizzicato” dalla polizia locale di Brescia con in tasca (e in casa) 10 grammi di cocaina e 2mila euro in

contanti.

L’uomo, un senegalese di 44 anni, già noto per precedenti specifici, è stato sottoposto a controllo dagli agenti in borghese alla fermata della metropolitana Marconi, nel centro storico della Leonessa. Era un riferimento per i consumatori di cocaina ed eroina, che potevano trovarlo sempre nello stesso posto.

Per l’uomo, arrestato e sottoposto a rito per direttissima, è stato disposto l’obbligo della firma.