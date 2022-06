Capriolo, sfratto bloccato: momenti di tensione al presidio

Capriolo. Momenti di tensione, martedì 31 maggio, a Capriolo (Brescia) durante un presidio contro uno sfratto coatto ai danni di una famiglia di origine straniera.

Lo sblocco dei procedimenti sta generando diverse situazioni critiche nel bresciano, acuite, come sottolineato dall’Associazione Diritti per tutti, che ha organizzato il presidio, dalle nuove linee guida varate dalla Prefettura relativamente al “Tavolo sfratti” che prevedono che sia attivato solo per alcuni centri della provincia e, anche, solo per «i casi di accertata morosità incolpevole, presenza di minori e/o effettive fragilità».

Capriolo è tra i paesi che non rientrano nelle nuove linee guida della Prefettura.

All’arrivo dell’ufficiale giudiziario, gli attivisti di “Diritti per tutti” hanno iniziato una lunga trattativa, anche con il proprietario dell’immobile, che ha portato a far slittare il procedimento al prossimo 27 settembre.

La famiglia nordafricana che occupa l’abitazione è composta dal capofamiglia 63enne, invalido al 75% dopo un infortunio sul lavoro, dalla moglie malata cronica e da una figlia di 14 anni. Insieme con loro risiede anche il nucleo del figlio maggiore, sposato e con tre figli minorenni a carico il quale, dopo avere trovato un nuovo lavoro, è in procinto di spostarsi con la propria famiglia.

Resta il problema per il resto del nucleo, da tempo in attesa dell’assegnazione di un alloggio popolare e che, nel frattempo, non ha potuto versare il canone d’affitto, facendo scattare il procedimento di sfratto per morosità.