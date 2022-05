Polaveno, tentato omicidio: perizia psichiatrica per i gemelli

Polaveno. Una perizia psichiatrica, disposta dalla procura di Brescia sui due fratelli gemelli 17enni di Polaveno che, lo scorso febbraio, colpirono con un’ascia e con un coltello la sorella 22enne mentre dormiva.

La ragazza venne ferita gravemente, ma si salvò. I due ragazzini, dopo l’aggressione, tentarono di fuggire ma vennero intercettati e bloccati dai carabinieri. Arrestati, vennero incarcerati uno a Milano e l’altro a Pisa.

Ora gli inquirenti vogliono capire quali fossero le loro condizioni mentali al momento del fatto e, anche, il grado di maturità in base all’età anagrafica.

La Procura ha fissato l’incidente probatorio per il prossimo 3 ottobre: in aula si confronteranno i periti dell’accusa e della difesa.

Oltre alla genesi che ha portato i due minorenni a compiere il terribile gesto, il tribunale vuole conoscere quali siano «i percorsi rieducativi necessari». I due ragazzi, rei confessi, sono accusati di tentato omicidio aggravato da premeditazione, futili motivi, minorata difesa della vittima e rapporto di parentela.

Intanto i due gemelli hanno ricominciato ad avere rapporti con la sorella maggiore: gli incontri, che avvengono da remoto, stanno cercando di ricucire un rapporto che, prima dell’aggressione, viveva una grande conflittualità.