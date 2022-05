Giacomo Gnutti e Giovanni Gorno Tempini nuovi Cavalieri del Lavoro

Brescia. Giacomo Gnutti, presidente del gruppo FGH (Franco Gnutti Holding) e Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cassa Depositi e Prestiti, lunedì 30 maggio, sono stati insigniti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella del titolo di Cavalieri del lavoro.

Come il padre Franco che, 30 anni fa (era il 1992) fu insignito della stessa benemerenza dal presidente Oscar Luigi Scalfaro, così Giacomo “eredita” la stessa onorificenza, tra le 25 assegnate dal Capo di Stato.

Gnutti, classe 1953, a 24 anni fonda la Service Metal Company, espandendola gradualmente e diversificando le acquisizioni.

Il gruppo Fgh attualmente dà lavoro a 2.800 addetti e si attesta su 240 milioni di ricavi attesi nel 2022.

Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cassa depositi e prestiti, nato a Brescia nel 1962, diplomato all’Arnaldo e laureato alla Bocconi di Milano, inizia la carriera in Jp Morgan, quindi passa a Gruppo Intesa San Paolo.

Nel 2020 è membro del comitato di esperti in materia economica

e sociale (Comitato Colao) incaricato di elaborare iniziative per fronteggiare

l’emergenza epidemiologica Covid-19. E’ docente a contratto all’Mba program della Sda Bocconi School of Management.

Dal novembre 2007 al maggio 2010 è Direttore Generale e Consigliere d’Amministrazione del Gruppo Mittel,[20] la boutique finanziaria bresciana voluta ancora negli anni Ottanta da Giovanni Bazoli, ricoprendo anche la carica di Vicepresidente di Sorin, di Presidente di Hopa e di Consigliere nel Consiglio di gestione di A2A. Nel 2008 rileva alla guida della Mittel una società specializzata in finanza etica, la Capital Partners.

Nel 2020 viene nominato Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.