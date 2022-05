Brescia, arrestati 5 minorenni di una baby gang: rapinavano coetanei

Brescia. Prendevano a calci e pugni i coetanei, ragazzini minorenni che frequentavano i primi anni delle superiori, e poi li rapinavano derubandoli di soldi e telefoni cellulari. Con le accuse di rapina aggravata e lesioni personali aggravate, cinque giovanissimi, tutti nella minore età, sono stati arrestati dai carabinieri di Brescia perché sospettati di aver pestato e derubato otto coetanei nel centro della città.

I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale per i minorenni di Brescia su richiesta della Procura per i minorenni.

I fatti dei quali i cinque sono accusati sono stati commessi nella notte tra il 18 e il 19 dicembre 2021 e il 26 febbraio 2022 in via Castello, via San Faustino e vicolo dell’Aria.

Nel primo caso le vittime sono state avvicinate con la scusa di cambiare una banconota, sono state prese a calci e pugni (con lesioni a due di loro guaribili in due giorni e in quattordici giorni) e poi alleggerite di collanine d’oro, portafogli e cellulare. Il 26 febbraio il gruppetto avrebbe rubato un giubbotto a un altro ragazzo dopo averlo spintonato e minacciato.

Sono state le immagini di alcune telecamere di sicurezza, le testimonianze dei presenti e i riconoscimenti fotografici a permettere ai carabinieri della stazione di piazza Tebaldo Brusato di ricostruire l’esatta dinamica degli eventi attribuendo le presunte responsabilità.

Due dei giovani indagati erano già in comunità per altri fatti e lì sono stati raggiunti dalla notifica del nuovo provvedimento cautelare. Un altro invece verrà collocato in comunità, mentre agli altri due è stata applicata la misura dell’obbligo di permanenza a casa.