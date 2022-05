Carpenedolo, vandali in azione: modificata la viabilità

Carpenedolo. Un “gioco” che poteva costare molto caro agli automobilisti in transito. Stiamo parlando dello spostamento, effettuato nelle ore notturne ad opera di ignoti balordi che si sono “divertiti” a modificare la viabilità in via Baronchelli a Carpenedolo, nel bresciano.

Sull’arteria stradale sono in corso alcuni lavori: qui, nottetempo, i vandali hanno posizionato barriere mobili spartitraffico, costringendo così le auto in transito a imboccare la strada contromano. La bravata avrebbe potuto causare incidenti.

A segnalare lo spostamento della segnaletica un cittadino che, nel cuore della notte, ha telefonato direttamente al sindaco Stefano Tramonti che, verificata la situazione, ha sporto denuncia ai carabinieri.

Al vaglio le telecamere di videosorveglianza: i responsabili rischiano pesanti conseguenze per il gesto commesso. Sempre nei pressi del cantiere è stata anche distrutta una lampada a terra in via Chiesa.

I lavori di riqualificazione in corso prevedono la realizzazione di una rotatoria in sostituzione del semaforo e il rifacimento di piazza Martiri della Libertà. Valore dell’intervento: 850 mila euro.