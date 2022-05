Temù, il “trio criminale” ha confessato: crollo emotivo per Milani

Temù. Tre confessioni, una a distanza di un giorno dall’altra. Il “trio criminale” ha infranto il muro di silenzio che aveva eretto dal giorno dell’arresto, il 24 settembre scorso, per l’omicidio di Laura Ziliani, la ex vigilessa 55enne trovata morta l’8 agosto scorso nei pressi dell’alveo del fiume Oglio a Temù (Brescia).

Il primo a parlare, martedì, è stato Mirto Milani, 28 anni, fidanzato della figlia maggiore di Laura, ammettendo la sua compartecipazione all’omicidio, quindi è stata la volta di Silvia, 27 anni, e nel pomeriggio di giovedì è stata ascoltata anche la più giovane, Paola, 20 anni.

Dopo la confessione Milani ha avuto un crollo emotivo per il quale si è reso necessario il ricovero in ospedale dove si trova tuttora per accertamenti.

Secondo quanto trapelato sarebbe confermato il movente del delitto, ovvero quello economico: la prospettiva , per i tre, di gestire il cospicuo patrimonio immobiliare di Laura e, anche, per porre fine alle divergenze sulla gestione del denaro.

Non solo: il terzetto non sarebbe stato inizialmente compatto nell’adesione al delitto, ma, per almeno uno dei partecipanti, il convincimento è arrivato in un momento successivo.

Ora, dopo le ammissioni dei tre indagati, il pm Cathy Bressanelli può disporre il rinvio a giudizio.