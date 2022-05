Castelcovati, arrestato l’aggressore con il coltello

Castelcovati. E’ stato identificato ed arrestato l’uomo che, nella tarda mattinata di martedì 24 maggio, in piazza Martiri della Libertà a Castelcovati (Brescia) ha accoltellato un 47enne al culmine di un litigio.

Si tratta di un albanese, residente nel paese della Bassa, che ora deve rispondere di lesioni aggravate.

Al litigio degenerato del sangue hanno assistito diversi testimoni, tra i primi a soccorrere l’uomo ferito, colpito con sette fendenti alla schiena e al collo, poi trasportato per le cure in ospedale: ne avrà per 25 giorni.

La discussione sarebbe nata perchè il 47enne avrebbe accusato l’altro uomo di avergli forato una ruota della bicicletta, ma i carabinieri della Compagnia di Chiari, intervenuti sul posto, ritengono che all’origine possano esserci questioni di droga. L’aggressore comparirà davanti al giudice questo mercoledì per il rito direttissimo.