Leno, picchiarono e rapinarono 20enne: quattro ragazzi in comunità

Leno. I Carabinieri della Stazione di Leno hanno dato esecuzione alla misura del collocamento in comunità nei confronti di quattro ragazzi, tutti residenti nella Bassa bresciana, ritenuti presunti responsabili di rapina aggravata in concorso e lesioni personali nei confronti di un ragazzo di 20 anni avvenuta nel mese di gennaio scorso.

L’indagine ha avuto inizio dopo la denuncia presentata ai carabinieri di Leno da parte della vittima che riferiva di essere stato avvicinato una sera di gennaio in una zona pedonale isolata del paese. I ragazzi, dopo il suo rifiuto alla richiesta di una sigaretta, lo avevano aggredito rubandogli il portafoglio.

Il 20enne era stato anche medicato al Pronto soccorso di Manerbio per “policontusioni”. I giovanissimi aggressori, tutti rintracciati presso le rispettive abitazioni, sono stati collocati presso alcune comunità educative.