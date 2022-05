Castelcovati, lite in piazza; spunta un coltello: ferito 47enne

Castelcovati. Una lite in pieno giorno, sotto gli occhi di diversi testimoni per un presunto atto di sabotaggio (la foratura della gomma di una bicicletta) è degenerata al punto che l’accusatore è stato ferito al collo ed alla schiena con un coltello.

Il grave episodio si è verificato attorno alle 11,45 di martedì 24 maggio a Castelcovati, nel bresciano, in piazza Martiri della Libertà, di fronte alla farmacia del paese.

I due contendenti prima hanno iniziato a fare la voce grossa, quindi sono passati alle mani e, infine, uno dei due (quello accusato di avere bucato la bicicletta) ha estratto un coltello e colpito con alcuni fendenti il rivale, un 47enne residente nel paese bassaiolo.

Soccorso dalle persone presenti l’uomo è stato poi trasferito in ospedale con l’ambulanza, mentre l’aggressore si è dato alla fuga.

Sul posto la Polizia Locale, i Carabinieri di Castrezzato e gli uomini del Nucleo Radiomobile di Chiari.