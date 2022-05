Ome, si lamenta del cane: aggredito dal proprietario

Ome. Picchiato con il guinzaglio e poi spintonato e, una volta caduto a terra, preso a calci e pugni. Il grave episodio di violenza è avvenuto a Ome, nel bresciano, sul sentiero che attraversa il Borgo del Maglio. Diversi i testimoni che hanno assistito all’aggressione, su cui stanno indagando i carabinieri di Passirano.

La vittima del pestaggio, un 60enne di Cazzago San Martino, è stato trasferito con l’eliambulanza al Civile di Brescia, con diversi traumi, mentre il presunto aggressore, proprietaria del cane che sarebbe stato oggetto del diverbio, si poi presentata spontaneamente in caserma per fornire la propria versione dei fatti. E’ stato denunciato per lesione, mentre il 60enne ferito guarirà in una trentina di giorni.