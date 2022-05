Motociclista di Borgosatollo perde la vita a Storo

Storo. Un motociclista 31 enne di Borgosatollo che stava viaggiando in comitiva con alcuni amici che stavano rientrando da un giro al lago di Ledro ha perso a vita nel pomeriggio di questa domenica a Storo sulla provinciale numero 69 che collega Storo con Baitoni.

Il centauro bresciano è uscito di strada in località Fontana Bianca e per lui sono stati inutili i soccorsi. L’uomo ha perso il controllo della sua Suzuki Gsx-r finendo contro il pilastro del cancello di un’abitazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i volontari dell’ambulanza di Storo che hanno allertato l’equipaggio dell’eliambulanza decollata da Trento, ma purtroppo non c’è stato niente da fare.

I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Locale e dai carabinieri.