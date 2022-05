Moto fuori strada in Trentino, muore 29enne di Vestone

Paganella. Una ragazza ventinovenne di Vestone ha perso la vita nel pomeriggio di questa domenica a causa di un incidente in moto sulla strada che collega Molveno e San Lorenzo Dorsino, nel Trentino.

L’incidente si è verificato sull’altopiano della Paganella dove, a causa di un temporale, una moto ha perso aderenza in curva a causa della strada resa sdrucciolevole dall’acqua. Mentre il pilota riusciva a rimanere in strada, quando la moto si è scontrata contro le barriere stradali la passeggera 29enne di Vestone è stata sbalzata dal veicolo oltre il guardrail, facendo un volo nella scarpata di una ventina di metri.

I soccorritori non sono riusciti a salvarle la vita e il suo compagno è stato portato precauzionalmente all’ospedale Santa Chiara in stato di choc.