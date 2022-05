Incidente di Rovato, arrestato il 37enne investitore

Rovato. E’ finito agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale il 37enne originario del Kosovo che verso le 8 del mattino di sabato, a causa di un sorpasso effettuato a velocità eccessiva con la sua Range Rover in zona vietata e in pieno paese, ha provocato l’incidente che ha causato la morte di Agostino Paderni, idraulico di 66 anni abitante a Cazzago San Martino.

Anche il guidatore del suv è rimasto ferito, insieme con la donna di 47 anni che si trovava con lui: il 37enne è risultato negativo al test di alcol e droga, ma è stato arrestato per aver provocato l’incidente mortale violando il codice della strada.

Il van Traffic di Agostino Paderni percorreva via XXV Aprile e stava svoltando a sinistra per entrare in un parcheggio quando è stato travolto dalla Range Rover che arrivava da dietro e ha tentato di sorpassarlo con una manovra molto azzardata. Colpito in pieno, il Traffic si è ribaltato diverse volte prima di fermarsi contro il guard rail, mentre la Range Rover si è impennata finendo prima contro un palo della luce e poi travolgendo nella sua corsa impazzita alcune altre auto parcheggiate nel piazzale accanto alla strada.

Il kosovaro è stato ricoverato alla Poliambulanza, dove nella serata di sabato gli è stato comunicato l’arresto, la donna che era con lui è all’ospedale di Chiari. Nulla da fare, purtroppo, per l’artigiano.