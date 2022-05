Desenzano, 34enne accoltellato nella notte: caccia all’aggressore

Desenzano del Garda. Un uomo di 34 anni di origine lituana è stato accoltellato a un braccio poco prima delle 2 della notte tra sabato e domenica in via Di Vittorio a Desenzano. La dinamica dev’essere ancora chiarita e ci stanno lavorando gli uomini del commissariato di Polizia.

Secondo la prima ricostruzione, che si basa sulle parole del ferito, un uomo avrebbe suonato il campanello dell’abitazione del lituano che sarebbe uscito in strada per parlare. A quel punto l’aggressore avrebbe chiesto del denaro al 34enne e davanti al suo rifiuto ha estratto il coltello colpendo l’altro al braccio e poi dandosi alla fuga.

Il 34enne ha lanciato l’allarme ed è ricoverato: le sue condizioni non sarebbero gravi. Probabilmente l’identità dell’aggressore non era sconosciuta al ferito: è ricercato in tutta la zona del Basso Garda e nelle province limitrofe.