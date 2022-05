Bresciana muore dopo 5 ore in ambulanza: indagati tre medici

Palazzolo sull’Oglio. Una donna bresciana di 54 anni, Giuseppina Lozza, originaria di Palazzolo sull’Oglio, da circa 30 anni residente a Battipaglia, in provincia di Salerno, è morta dopo cinque ore di agonia in un’ambulanza parcheggiata davanti all’ospedale campano.

La donna, che lamentava dolori fortissimi, non è mai stata ricoverata. Per il suo decesso sono stati iscritti nel registro degli indagati tre medici: due del pronto soccorso e uno del 118, accusati di omicidio colposo.

La donna, giovedì scorso, 12 maggio, era stata trasportata all’ospedale «Santa Maria della Speranza» a bordo dell’ambulanza perché accusava fortissimi dolori all’intestino.

Dai primi risultati dell’autopsia è emerso che il decesso sarebbe sopravvenuto a causa di una peritonite. Secondo il legale che assiste la famiglia della donna, Assunta Mutalipassi, «Se le avessero fatto una radiografia, avrebbero potuto salvarla».

Invece, in base a quanto emerso e dichiarato dai familiari della 54enne, la paziente è stata lasciata sul mezzo di soccorso dalle 16 alle 21 circa, senza che venisse effettuato un ricovero od esami specifici, nè predisposto un trasferimento verso altra struttura.

I funerali di Giuseppina Lozza si sono svolti giovedì nella cittadina campana in cui risiedeva con la famiglia, marito e tre figli.