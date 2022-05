Chiari, allevamento lager: sequestrati 12 cani

Chiari. Sigilli ad un “allevamento lager” a Chiari, in provincia di Brescia. Dodici cani, tutti di razza Pitbull e American Staffordshire Terrier, cuccioli ed adulti, sono stati posti sotto sequestro: avevano subito il taglio delle orecchie, una pratica vietata per legge e punita dall’articolo 544ter del Codice penale.



Alcuni esemplari erano chiusi in gabbie di dimensioni inadeguate, altri vagavamo libero in un cortile pieno di sporcizia, altri ancora erano detenuti in gabbie piene di escrementi, sotto il sole e senza acqua. A gestire l’allevamento, privo di autorizzazioni, una donna, cui è stato contestato il reato di maltrattamenti nei confronti di animali.

I molossidi posti sotto sequestro sono stati affidati a canili convenzionati. La proprietaria è stata sottoposta a diverse contestazioni di carattere amministrativo e penale.