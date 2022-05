Calcinato, raid vandalico: bruciato il ponte ciclopedonale

Calcinato. Gravissimo duplice atto vandalico a Calcinato, nella frazione San Marco (Brescia), dove alcuni ignoti hanno dato alle fiamme il ponte ciclopedonale e, anche, reciso le corde di sicurezza sulla passeggiata pedonale.

Il passaggio in legno è stato incendiato appiccando le fiamme al liquido infiammabile di cui la passerella sopra il fiume Chiese, che collega la frazione di Ponte San Marco al paese, è stata cosparsa.

L’attraversamento era chiuso al transito dall’inizio dell’anno per motivi di sicurezza ed era in attesa di un intervento di riqualificazione. Ora dovrà essere completamente ricostruito. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri che devono anche identificare il responsabile dell’altro danneggiamento, avvenuto qualche giorno prima, sulla pista ciclopedonale, in prossimità di via Garibaldi, dove sono stati staccati i morsetti di fissaggio delle corde di sicurezza.