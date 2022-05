Un masso si stacca dal monte Maddalena

Brescia. Il monte Maddalena ha perso un pezzo, sembrerebbe una battuta se non fosse che dalla montagna di casa, nel versante che si affaccia su San Gallo di Botticino, nel primo pomeriggio di mercoledì si è staccato un masso che viene stimato del peso di circa 50-60 quintali, più o meno cinque o sei tonnellate.

Nella caduta il roccione è rimbalzato più volte sul terreno ed è passata a lato di un’abitazione della quale ha però semidistrutto la piscina, poi ha proseguito la sua corsa fino a fermarsi in un campo.

Sul posto, oltre alla Polizia Locale, i tecnici che dovranno innanzi tutto stabilire con precisione da dove si è staccato il masso e poi verificare la tenuta di quel tratto di montagna. Al momento la villa non può essere abitata in attesa dei controlli sulla sicurezza del versante.