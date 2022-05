Prende a cinghiate auto della polizia: arrestato tifoso biancoblù

Brescia. Il post partita di sabato 14 maggio a Brescia ha avuto dei risvolti violenti in via dello Stadio. Alcuni tifosi biancoblù hanno infatti preso a calci le auto degli ospiti perugini ma un soggetto ha anche danneggiato, colpendola con diverse cinghiate, una vettura della polizia. Rintracciato dagli agenti presenti all’esterno del Rigamonti, è stato arrestato in flagranza di reato: questo martedì il rito per direttissima.