Palazzolo, bastonate tra vicini: scarcerato il 62enne

Palazzolo sull’Oglio. E’ tornato a piede libero il 62enne di origini marocchine protagonista di una violenta rissa avvenuta domenica mattina in una palazzina Aler a Palazzolo sull’Oglio, nel bresciano.

L’uomo ha aggredito con un bastone due vicini di casa, connazionali, madre di e figlio, con i quali pare ci fossero vecchi dissapori, ferendoli gravemente.

Per il 62enne è stato disposto l’obbligo di firma e i domiciliari.

Per il giudice che ha disposto una misura meno restrittiva del carcere, l’uomo, in realtà, potrebbe essersi difeso da un’aggressione innescata da madre e figlio che vivono sul suo stesso pianerottolo. Ancora da accertare pienamente, infatti, chi abbia portato sulla scena della lite il bastone con cui sono state percosse le due persone finite in ospedale. Il 20enne resta in prognosi riservata con profonde ferite alla testa, 60 giorni invece per la madre, ancora ricoverata.

Sembra che il litigio tra vicini di casa fosse l’ennesimo di una serie di discussioni generate da futili motivi, ma questa volta si è verificata un’escalation di violenza, iniziata prima sul pianerottolo di casa e poi degenerata in strada.