Gratta e vince 2,4 mln di euro: gli amici gli fanno causa

Gavardo. La Fortuna, si dice, è cieca, ma nel caso di un 41enne mantovano, invece, pare ci abbia visto benissimo, regalandogli, nel volgere di soli 20 giorni, nel febbraio del 2021, due vincite da record al Gratta&Vinci.

La prima è avvenuta il 4 febbraio a Modena, con un tagliando da un milione di euro, e la seconda il 24 febbraio con un biglietto ancora più ricco, da due milioni di euro, “grattato” sulla sponda veronese del Garda.

Un bottino complessivo da 2milioni e 400mila euro (tasse pagate) che però ha portato all’uomo diversi grattacapi, tra cui, in ultimo, anche una causa in tribunale.

Cosa è accaduto? Il fortunatissimo scommettitore, dopo la duplice e ravvicinata doppia vincita milionaria era finito sotto la lente della Finanza e quindi della Procura di Verona che sospettava vi fossero irregolarità nelle vincite, che vennero bloccate. Appurato che si era trattato di una incredibile coincidenza, il caso è stato archiviato, e l’uomo è potuto entrare in possesso degli 800mila euro che gli spettavano. Tutto finito? No, perchè per il “gastone” mantovano si è aperta un’altra vicenda giudiziaria: a chiamarlo in causa due colleghi, tra cui un bresciano di 49 anni residente a Gavardo, i quali rivendicano la vincita, dato che il pacchetto di sei tagliandi da 20 euro l’uno era stato acquistato insieme.



E così la seconda vincita è stata posta sotto sequestro ed il 41enne di Mantova è stato rinviato a giudizio per appropriazione indebita. Il processo si aprirà il prossimo 19 settembre a Verona.

Vincita bloccata, amicizia finita e una causa da affrontare: è proprio vero che i soldi non danno la felicità.