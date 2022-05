Ricercato per estorsione trovato al Prealpino con la cocaina

Brescia. Era ricercato per una condanna a 3 anni e 4 mesi per estorsione e stalking, nell’ambito di un’indagine che aveva coinvolto una commerciante della Franciacorta che nel 2018 era finita in un giro di debiti per comprarsi la droga.

Quando venerdì sera la Polizia locale di Brescia ha eseguito l’ordine d’arresto della Procura, il 31enne bresciano, da poco trasferitosi dalla Franciacorta e ospite di conoscenti in una villetta del Villaggio Prealpino, è stato trovato mentre stava imbustando una decina di grammi di cocaina.

La droga, secondo l’accusa, sarebbe stata venduta nelle zone della movida del centro. Per questo, dopo l’arresto, è stato aperto un altro fascicolo a carico del 31enne.