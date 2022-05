Palazzolo sull’Oglio, violenta lite tra famiglie: due feriti

Palazzolo sull’Oglio. Una violenta lite tra famiglie verificatasi questa domenica mattina nel quartiere De Gasperi di Palazzolo sull’Oglio ha costretto al ricovero in ospedale in condizioni preoccupanti un uomo e una donna. Non si conoscono per il momento le ragioni che hanno provocato lo scontro, avvenuto al mattino presto e durante il quale sembra sia stato usato almeno un bastone.

L’eco delle sirene delle ambulanze e dei carabinieri ha svegliato mezzo quartiere: sul posto, oltre alle forze dell’ordine, gli operatori del 118 che hanno trasferito all’ospedale con l’elisoccorso i feriti più gravi. La dinamica dell’episodio è al vaglio dei militari.