50enne italiano, spacciatore con reddito di cittadinanza

Brescia. Un 50enne italiano è stato fermato dagli agenti del Commissariato Carmine durante un’operazione contro lo spaccio di droga nelle strade del centro città, effettuata anche con appostamenti in borghese. L’uomo è stato individuato, seguito e bloccato: aveva con sé delle dosi e la successiva perquisizione della sua abitazione ha portato complessivamente al sequestro di 100 grammi di hashish e 15 di cocaina.

Le indagini hanno appurato che, oltre a spacciare, il 50enne incassava dallo Stato il reddito di cittadinanza, che naturalmente gli è stato sospeso disponendo verifiche sulle modalità con cui è stato ottenuto.

Sabato mattina, nell’udienza per direttissima, il suo avvocato ha ottenuto i termini a difesa in attesa delle analisi sulla purezza della

sostanza sequestrata. Per il 50enne è stato disposto l’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia.