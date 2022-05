Gira nudo in via Milano per protesta verso la moglie

Brescia. La cronaca riferisce di un uomo che è stato visto girare per via Milano, completamente nudo, a quanto pare dopo un litigio in famiglia. Finché qualcuno non gli ha prestato un paio di pantaloncini. E finché una pattuglia di carabinieri di passaggio non l’ha convinto a salire sull’auto accompagnandolo in caserma per calmarsi, ma senza arrestarlo.

L’episodio, che avrebbe un taglio boccaccesco se non si trattasse probabilmente solo dell’ultimo capitolo di una difficile situazione famigliare, si è verificato questo sabato mattina intorno alle 11 all’altezza del civico 5 di via Milano a Brescia: sembra che il protagonista, esasperato, si sia spogliato completamente per strada in segno di protesta nei confronti della moglie. Non è dato sapere di più.