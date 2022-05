Gussago, migliora il bimbo ferito col decespugliatore

Gussago. Arrivano notizie confortanti per il bambino di due anni rimasto ferito gravemente ad un piede con un decespugliatore mentre giocava nel giardino di casa, a Gussago (Brescia).

Il piccolo, trasportato in eliambulanza al San Gerardo di Monza, è stato sottoposto ad un lungo e delicato intervento chirurgico che ha scongiurato l’amputazione dell’arto. L’incidente era avvenuto mercoledì pomeriggio nell’abitazione dove vive il bambino: mentre il nonno tagliava l’erba, il piccolo si è avvicinato, non visto, rimanendo ferito ad una gamba e ad un piede.

In gravi condizioni era stato immediatamente trasferito al nosocomio lombardo, specializzato in questo tipo di interventi.