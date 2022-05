Brescia, anziana derubata per strada del prezioso orologio

Brescia. E’ uno dei reati più odiosi, perchè commesso nei confronti di persone deboli e fragili. Stiamo parlando delle truffe agli anziani, un fenomeno che sembra non conoscere una regressione e che si alimenta anche grazie alla “fantasia” malvagia di chi li mette in atto, attraverso escamotage e pretesti sempre “aggiornati”.

E’ quello che è accaduto a Brescia, nella zona del Villaggio Prealpino, dove una 83enne è stata fermata in strada, nei pressi di via Nona, da una giovane donna, con leggero accento dell’Est, che l’ha avvicinata e, affermando di essersi conosciute in farmacia, durante un controllo per effettuare il tampone anti Covid, l’ha calorosamente abbracciata. Un gesto finalizzato a sottrarre alla pensionata il prezioso orologio da polso che indossava, regalo del defunto marito.

L’anziana vittima si è subito resa conto di essere stata derubata, tanto da cercare di inseguire la ladra e chiamare al contempo le forze dell’ordine che, giunte sul posto non sono riuscite tuttavia a rintracciare la truffatrice.