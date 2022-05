Cuoco bresciano muore in un incidente in Thailandia

Rezzato. E’ morto, a 40 anni, in un tragico incidente in moto, a Pattaya, in Thailandia, dove si era trasferito nel 2019 per avviare un ristorante con un amico, il pizzaiolo bresciano Matteo Attianese, originario di Rezzato.

Il cuoco, secondo la ricostruzione dei giornali locali, avrebbe impattato violentemente con la sua moto contro un palo dell’energia elettrica ed è stato rinvenuto in una pozza di sangue alle 3 del mattino di mercoledì 11 maggio.

Dai rilievi sarebbe emerso che la vittima non indossava il casco al momento dell’incidente. Testimoni hanno riferito che Matteo Attianese stava guidando a velocità estremamente elevata prima di perdere il controllo del mezzo, una Yamaha. La polizia di Pattaya sta controllando le riprese delle telecamere a circuito chiuso nelle vicinanze per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Attianese aveva lavorato a lungo presso la rinomata Cascina dei Sapori di Rezzato di Antonio Pappalardo. Poi il cambio di vita, con la decisione di trasferirsi in Oriente per aiutare un collega ad aprire un locale. Era stato anche ospite delle cucine del famoso chef Gordon Ramsay.

Lascia i genitori che vivono in Franciacorta.