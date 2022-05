Chiari, non vogliono pagare il conto al ristorante: un arresto e due denunce

Chiari. Hanno mangiato e bevuto a sazietà, ma, al momento di pagare il conto, hanno deciso di non aprire il portafoglio.

E anche davanti ai carabinieri hanno continuato a rifiutare di pagare quanto consumato, tanto da arrivare ad aggredire gli uomini dell’Arma.

E’ finita con arresto e due denunce una cena “movimentata” in una pizzeria di Chiari, nel bresciano.

Protagonisti due 50enni residenti nella Bassa che, alle rimostranze del titolare del locale di fronte al diniego di versare quanto dovuto per quanto consumato, hanno anche opposto resistenza all’arrivo dei militari, aggredendoli ed insultandoli.

Sono scattati quindi l’arresto per resistenza e minacce a pubblico ufficiale e due denunce per insolvenza fraudolenta. Una cena che è così diventata più “salata” pe i due clienti.