Autostrada A4, 10 chilometri di coda tra Desenzano e Brescia

Brescia. Traffico paralizzato e 10 chilometri di coda lungo l’autostrada A4 sulla corsia in direzione Milano a causa di un incidente verificatosi attorno alle 17 tra i caselli di Desenzano e Brescia Est.

A scontrarsi per cause sulle quali sono in corso accertamenti da parte della Polizia Stradale di Verona, sono state alcune autovetture. L’ora di punta ha provocato gravi conseguenze per il traffico nella zona, con code di oltre 10 chilometri tra Desenzano e il territorio comunale di Calcinato.

Solo due delle persone coinvolte nell’incidente hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari e per fortuna le loro condizioni non sarebbero gravi.