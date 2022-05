Ruba in casa per “pagare” i bulli che lo tormentano: incubo per un 11enne

Brescia. Rubava a casa per “pagare” i bulli che lo tormentavano a scuola. Questo il racconto di un ragazzino di 11 anni che, attraverso una confidenza ad un amico, ha svelato il terribile segreto che lo tormentata da tempo.

Ad accorgersi degli ammanchi dalla cassa del bar di famiglia i genitori, che hanno scoperto in questo modo l’amara verità: il figlio sottraeva denaro all’incasso del locale, ma non per sè, per versarli come “pizzo” per la sua incolumità ad alcuni coetanei che, ogni giorno, mentre si recava a scuola attraversando un sottopassaggio, lo attendevano per riscuotere il denaro.

La vicenda, riportata da Il Giornale di Brescia, ora è approdata in Procura con l’apertura di un fascicolo per (presunto) bullismo.

L’ 11enne avrebbe prelevato, di volta in volta, piccole somme, di 30/40 euro, nell’arco dei due mesi. Per ottenere i soldi il gruppetto di bulli, più grandi dello studente e non frequentanti l’istituto scolastico, lo avrebbero anche picchiato. Sul corpo del giovanissimo, infatti, la madre aveva riscontrato lividi sulle gambe e le braccia del figlio.