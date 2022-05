Adunata Alpini, accuse di molestie; l’Ana: “Nessuna denuncia”

Brescia. Sono centinaia, e continuano ad aumentare, le denunce di molestie raccolte a Rimini da «Non una di meno», che sarebbero andate in scena nel corso del fine settimana nelle cittadina romagnola, dove si è tenuta la 93esima adunata nazionale degli Alpini.

Alla manifestazione, attesa da due anni, a causa dell’emergenza sanitaria, hanno partecipato anche 6mila penne nere bresciane.

L’associazione femminista ha infatti invitato le persone che hanno subito molestie a raccontare la propria esperienza e in molte, soprattutto giovani donne, molte dei quali lavoratrici nel settore del turismo, lo hanno fatto.

A Rimini , nella serata di lunedì 9 maggio è andata in scena un’assemblea, definita dagli organizzatori una ‘contro adunata’ in piazza Cavour, davanti al municipio di Rimini. Erano presenti una quarantina di persone, comprese alcune donne che hanno raccontato delle presunte molestie subite.

«Abbiamo iniziato a raccogliere e condividere le loro testimonianze e la risposta é stata altissima – scrive «Non una di meno» – tanto quanto sconvolgente per il numero e l’intensità delle molestie ricevute. Fischi, cat-calling, minacce e vere e proprie molestie hanno colpito diverse persone colpevoli solo di voler vivere la propria città. Molestie mascherate da goliardia e tradizione che in realtà sono figlie di una cultura patriarcale che vuole donne, persone trans e gender non conforming assoggettate al potere e alla paura, al ricatto e alle minacce in caso di rifiuto».

Una notizia di fronte alla quale si sono interrogati anche i presidenti delle sezioni alpine bresciane. Nella serata di lunedì è stata diffusa la nota dell’ Ana (Associazione nazionale Alpini) nella quale si afferma che «Prendiamo le distanze, stigmatizzandoli, dai comportamenti incivili segnalati, che certo non appartengono a tradizioni e valori che da sempre custodiamo e portiamo avanti». Al tempo stesso, ripete Ana, «dopo gli opportuni accertamenti non risulta alcuna denuncia presentata alle forze dell’ordine».

Secondo l’associazione delle penne nere «è quasi fisiologico che in una città dove si concentrano centinaia di migliaia di persone (oltre 400mila i partecipanti stimati all’Adunata a Rimini) possano verificarsi episodi di maleducazione». Episodi che «non possono certo inficiare il valore dei messaggi di pace, fratellanza, solidarietà e amore per la patria veicolati da oltre un secolo proprio dall’Adunata».

Il problema che si è verificato a Rimini, come già in altre adunate, è che ci sono stati «centinaia, se non migliaia, di giovani che, pur non essendo alpini, hanno comprato finti cappelli e si sono mescolati ai partecipanti per approfittare della situazione». E, fanno capire dall’associazione, se ci sono stati episodi spiacevoli sono avvenuti molto probabilmente per mano dei finti alpini, considerando anche il fatto che la maggioranza delle penne nere «ha più di 38 anni» (essendo stata soppressa dal 2004 la leva obbligatoria). Per l’Ana «è quindi ingeneroso e ingiustificato veicolare il messaggio che associa la figura dell’alpino a quegli episodi di maleducazione».

Anche i presidenti delle sezione bresciane si dicono rammaricati degli episodi di inciviltà denunciati nella cittadina romagnola e affermano senza indugio che, per chi si fosse macchiato di questi gesti riprovevoli, scatterà l’espulsione.

Intanto a Brescia, la sezione locale di «Non Una di Meno» ha in programma una riunione per giovedì per parlare dell’accaduto e per ricordare la “campagna” intitolata “sorella io ti credo”, che ha l’obiettivo di sostenere le donne che denunciano episodi di violenza.