Sanitari no vax, minacce al presidente Peroni

Brescia. Il blitz dei “no vax” contro la sede delle professioni sanitarie a Curno (Bergamo), avvenuto qualche giorno fa, dove l’ingresso è stato imbrattato con scritte vergate con una bomboletta spray, episodio denunciato alla Digos, arriva dopo le minacce all’indirizzo del coordinatore regionale dell’ordine delle professioni sanitarie, il bresciano Luigi Peroni, il quale, nei mesi scorsi, ha ricevuto lettere minatorie per avere applicato (secondo quanto previsto dalla legge) la sospensione nei confronti degli iscritti non vaccinati.

Nel Bresciano, su 6mila iscritti all’ordine, le persone sospese perché inadempienti all’obbligo vaccinale sono 130, cui si aggiungono 300 quelle per le quali il procedimento di verifica non si è ancora concluso.

La sede bergamasca è stata imbrattata con slogan del tipo: «Sei in prigione se il diritto diventa concessione»; «Consenso estorto nazismo risorto»; «Se non puoi dire no sei schiavo».

Amarezza ma anche rabbia è stata espressa da Peroni il quale ha ribadito che si tratta dell’applicazione di una legge che prevede l’obbligo di vaccinazione per tutti gli operatori sanitari. Peroni, dopo gli episodi nella bergamasca, ha espresso solidarietà ai colleghi affermando che «In rappresentanza degli Ordini della Lombardia riuniti nel Coordinamento regionale, siamo a porgere la nostra vicinanza ai colleghi di Bergamo per i fatti incresciosi accaduti nelle scorse ore».

«Tali offese-ha aggiunto Peroni- gravano sulle spalle di tutti gli Iscritti che hanno offerto e continuano a offrire il loro prezioso contributo sul fronte dell’emergenza sanitaria, dimostrando un grande senso di responsabilità umana e professionale».