Valsabbia

Roè Volciano, in auto con pistola finta e busta di droga

Denunciato per per porto abusivo di armi e segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti un 37enne cingalese, fermato durante un controllo stradale.

Più informazioni su pistola finta

pistola finta Roè Volciano









Roè Volciano. E’ finito nei guai un 37enne cingalese fermato dalla polizia locale della Valsabbia a Roè Volciano (Brescia) nel corso di un controllo stradale. L’uomo è stato trovato in possesso di una scacciacani, priva del tappo rosso e, anche, di una busta contenente tracce di eroina.

E’ stato denunciato per porto abusivo di armi e segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti. Ad insospettire gli agenti il nervosismo manifestato dallo straniero durante il controllo: i poliziotti hanno quindi perquisito la vettura trovando, nel bagagliaio l’arma giocattolo, sprovvista del tappo rosso, un taglierino e una bustina di carta stagnola con tracce di sostanza stupefacente, poi risultata essere eroina. All’uomo è stata anche ritirata la patente in relazione al consumo di droga.