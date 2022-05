Rua Sovera: brucia locale etnico, paura nella notte

Brescia, Il rogo è scoppiato verso le 3 della notte tra sabato e domenica distruggendo i locali di un esercizio etnico, specializzato in cucina dello Sri Lanka, situato in Rua Sovera, la stretta strada parallela a via San Faustino nel quartiere Carmine di Brescia.

Oltre a devastare il pianterreno, le fiamme hanno costretto anche allo sgombero degli otto appartamenti sovrastanti, nei quali risiedono 18 persone, tra cui quattro bambini. Chiusi anche i due negozi confinanti al ristorante e danneggiato un furgone che si trovava parcheggiato nei pressi.

I Vigili del Fuoco di Brescia sono dovuti intervenire con diverse squadre per spegnere le fiamme e per mettere in sicurezza l’edificio coinvolto e quelli confinanti, disponendo l’evacuazione dello stabile che si è verificata senza feriti né intossicati dal fumo.

Stando alle prime valutazioni, l’incendio sarebbe partito dalla cucina del locale. In giornata i pompieri, dopo aver completato la messa in sicurezza della zona, dovranno valutare eventuali lesioni strutturali all’immobile.