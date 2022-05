Fuori strada alla Mandolossa, ferito 56enne

Brescia. Un uomo di 56 anni è rimasto ferito in maniera grave per l’uscita di strada dell’auto che stava guidando avvenuta intorno alle 11 del mattino di questa domenica alla Mandolossa, all’altezza della rotonda che immette sulla ex statale 510 per il lago d’Iseo e sulla Padana Superiore verso Castegnato.

Il territorio è quello del comune di Gussago e l’uomo ha perso il controllo della propria vettura per cause in corso d’accertamento da parte della Polizia Locale. E’ stato ricoverato in ospedale. Sul posto i mezzi di soccorso del 118 e i vigili del fuoco.