Penne nere in festa: 5mila Alpini in marcia verso Rimini

Brescia. Una grande scritta tricolore di benvenuto sulla spiaggia: così Rimini accoglie la 93esima Adunata Nazionale degli Alpini, al via da questo venerdì e fino a domenica 8 maggio. La scritta, larga 20 metri e sormontata da una penna stilizzata, è stata composta da 170 sdraio verdi, bianche e rosse ed è stata allestista sulla spiaggia tra i bagni 61 e 63: è l’omaggio che la città e gli operatori di “Piacere spiaggia Rimini” hanno voluto riservare agli alpini in arrivo in questi giorni.

L’iniziativa dà idealmente il via alla grande ”invasione pacifica” degli alpini, che trasformerà per quattro giorni Rimini nella capitale delle penne nere. Una festa che si svolge per la prima volta in Romagna, in una città interamente vestita a tema: dalle 20mila bandiere tricolore posizionate ovunque, alle vetrine dei negozi addobbate a festa, passando per l’installazione della grande penna alta 15 metri in piazza Malatesta, che riproduce il cappello alpino con una penna costituita dall’intreccio dei nomi di tutte le regioni italiane che, al buio, s’illumina con le luci tricolore. La città di Rimini è pronta ad ospitare circa 450mila presenze, tra i componenti delle brigate, le loro famiglie e gli appassionati della specialità dell’Arma di Fanteria provenienti da tutta Italia.

Da Brescia e provincia sono attese 5mila penne nere, un numero inferiore rispetto alle attese, circa un 30% di “defezioni” probabilmente legate alle precauzioni legate ancora alla pandemia, nonostante sia cessata l’emergenza sanitaria. Migliaia di soci delle sezioni di Brescia, Valle Camonica e Salò-Monte Suello, accompagnati da familiari ed amici.

Una grande festa che presenta ancora alcune limitazioni ma che dà un respiro di normalità, dopo due anni di restrizioni.