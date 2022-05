Breno, studenti e docenti evacuati dal Tassara-Ghislandi 

Breno. Episodio dai contorni ancora da decifrare quello avvenuto nella mattinata di giovedì 5 maggio all’ istituto Tassara-Ghislandi di Breno, nel bresciano, evacuato attorno alle 9 a causa di un forte odore nauseabondo.

Un migliaio tra docenti e studenti che sono stati fatti uscire all’esterno: qualche persona è rimasta lievemente intossicata.

Sul posto vigili del fuoco e carabinieri per i primi rilievi: si sospetta che sia stata utilizzata una bomboletta spray urticante.

In mattinata si stava anche svolgendo il concorso pubblico per insegnanti che è stato sospeso. Alle 11 l’allarme è rientrato e studenti, personale e docenti sono tornati nelle aule.