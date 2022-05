Parco Gallo, un altro minorenne fermato per tentata rapina

Brescia. Ancora un minorenne protagonista di un episodio di criminalità a Brescia.

Dopo i due giovanissimi (13 e 14 anni) fermati nei giorni scorsi per avere commesso aggressioni e rapine nei confronti di alcuni coetanei, e dopo l’arresto di altri due minorenni nella giornata di mercoledì, arriva dalla Polizia di Stato la notizia di un altro ragazzino di 16 anni, ritenuto il presunto autore di una tentata rapina aggravata, sottoposto a fermo di indiziato di delitto.

È accaduto nei giorni scorsi nei pressi del Parco Gallo: un ragazzo di appena 16 anni è stato individuato dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Brescia quale presunto autore di una tentata rapina aggravata commessa ai danni di un suo coetaneo.

La giovane vittima, dopo essere stata avvicinata con una scusa mentre si trovava in compagnia di altri coetanei, è stata presa in disparte e minacciata dal presunto baby rapinatore che, affermando di avere un coltello, gli ha frugato nelle tasche, riuscendo a sottrargli soltanto delle chiavi di casa.

A quel punto, il giovane ha reagito iniziando a urlare per attirare l’attenzione di qualcuno che potesse allertare la polizia e il 16enne si è dato così alla fuga, gettando a terra le chiavi.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati nel controllo del territorio, sono intervenuti sul posto e dopo aver prestato soccorso e ascoltato la vittima, sono riusciti a individuare il ragazzino.

Dopo la convalida del fermo, al 16enne, con diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stata applicata la misura della permanenza in casa su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia.