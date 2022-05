Orzinuovi, baby vandali scatenati: il Comune avvia un progetto per le famiglie

Orzinuovi. Staccionate divelte, scivoli e giochi del parco danneggiati, sassi lanciati contro le vetrine. Un’escalation di azioni vandaliche che ha avuto come protagonisti ragazzini tra gli 11 ed i 14 anni che hanno compiuto i raid nel loro stesso paese di residenza, Orzinuovi (Brescia). E lo hanno fatto (pure) a poca distanza dalla caserma dei carabinieri.

Gli uomini dell’Arma, ricevuta la segnalazione dei danneggiamenti hanno avviato le indagini per identificare i responsabili, tutti giovanissimi e per lo più non imputabili per legge.

Dopo la richiesta, in consiglio comunale, da parte delle minoranze di incrementare le azioni di sorveglianza in collaborazione con le forze dell’ordine, l’amministrazione comunale ha deciso di avviare un progetto, gestito dal Centro per la Famiglia, con la collaborazione dell’oratorio Jolly, dell’Istituto comprensivo e della Polizia Locale nel quel i ragazzi che hanno manifestato disagio sono segnalati ai Servizi Sociali e le famiglie vengono coinvolte in un percorso di responsabilizzazione e monitoraggio dei comportamenti.