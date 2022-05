Detenuto scappato, condanna a 15 mesi di carcere

Brescia. Lui, lo spacciatore fuggiasco, è ancora latitante, ma sulla sua testa pende ora una condanna a 15 mesi carcere.

Il 29enne marocchino che, la scorsa settimana, approfittando di una distrazione, è scappato dal parcheggio del Palagiustizia cittadino, dove era stato condotto per un processo per Direttissima, non è ancora stato rintracciato, ma, quando questo avverrà, per l’uomo si apriranno le porte del carcere.

Il nordafricano, fermato per un controllo di polizia, era risultato in possesso di 13 grammi di droga: arrestato, era atteso per il processo e la sentenza, ma si è dato alla fuga con ancora una delle manette ai polsi, in direzione della stazione ferroviaria, dopo avere agilmente saltato il muro di cinta del tribunale.

Dal momento della scomparsa era stato poi avvistato nel Parco Ducos, e, rimanendo in zona, avrebbe trovato rifugio nello scantinato di alcuni edifici.

La sua posizione, con la fuga, si è aggravata: la condanna infatti ha tenuto conto della sua assenza al processo dove doveva rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fino di spaccio e resistenza. Ora, sul conto, si è aggiunta anche la latitanza.